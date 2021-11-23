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Bolu'da tüfekli gasp şüphelisi yakalandı 

DHA

Bolu'da tüfekli gasp şüphelisi yakalandı 


Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, tüfekle sürücüsünü tehdit ederek, gasbettiği otomobille kaçan T.K. (19), polis ekiplerince yakalandı. 
Bolu Aktaş Mahallesi´nde, cumartesi günü, park halinde olan ve içinde sürücüsünün bulunduğu otomobil, T.K. tarafından tüfek gösterilerek gasbedildi. Aracı gasbeden T.K., olay yerinden kaçtı. Aracın sahibi, polise başvurdu. Polis, otomobilin gasbedildiği bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmada T.K.´nin gasbettiği araç, terk edilmiş ve kazalı olarak bulundu. Kazadan sonra gasbettiği aracı bırakıp kaçtığı belirlenen T.K., dün düzenlenen operasyonla evinde yakalandı. Gözaltına alınan T.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.  DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-11-23 16:16:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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