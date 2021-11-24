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Bolu Belediye Meclisi’nin yabancılarla ilgili kararı yargıya taşındı AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Uğur Akbay: “Kararı alanlar Bolu tarihine utanç olarak kaydedilmiştir”

İHA

Bolu Belediye Meclisi’nin yabancılarla ilgili kararı yargıya taşındı AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Uğur Akbay: “Kararı alanlar Bolu tarihine utanç olarak kaydedilmiştir”

Bolu’da, belediye meclisinin oy çokluğuyla aldığı yabancılara suyun dolar kuru üzerinden verilmesi ve nikah ücretlerinin 100 bin TL olması AK Parti meclis grubu tarafından yargıya taşındı.
Bolu’da, önceki gün gerçekleşen Kasım ayı Belediye Meclis toplantısı ikinci oturumunda 2022 yılı Plan ve Bütçe Komisyonu kararları oylandı. Yapılan oylamada, Türk vatandaşlarının metreküp fiyatı 2,5 liradan aldıkları su ücretlerinin yabancılara dolar kuru üzerinden uygulanması ve yabancıların birbirleriyle evlenme ücretlerinin 100 bin lira olması oy çokluğuyla kabul edildi. Oylamaya MHP ve AK Parti meclis üyeleri ret oyu kullanırken, CHP grubundan 2 üye çekimser oy kullandı. Alınan kararın ardından AK Parti Belediye Meclis üyeleri konuyu yargıya taşıdı.

“İnsanlığını kaybettiği ortadadır”
Bolu Belediye Meclisi’nde alınan karara karşı çıkan AK Parti meclis grubu basın açıklaması yaptı. Kararın alınmasına onay verenlerin Bolu tarihine utanç olarak geçtiklerini söyleyen AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Uğur Akbay, “Hukukçu kimliğiyle hukuk tanımazlıkta sınır tanımayan Bolu Belediye Başkanı, yabancı uyruklu kişiler için 100 bin lira nikah ücreti ve yine yabancı uyruklu kişiler için suyun metreküpünü 2,5 ve 4,5 dolar olarak belirleyen kararını meclise dayatmış ve meclisten geçirmiştir. Yaklaşık 4 aydır bir bardak suda fırtına kopartılmaya çalışılmakta. Çok net söyleyelim, bu kararı alan, alınma sürecine katkıda bulunan kişilerin tamamı Bolu tarihine bir utanç olarak kaydedilmiştir. Aslında konu sadece yabancıların su ve nikah meselesi ötesinde olup Bolu Belediye bütçesindeki rakamların ne denli değiştiği ile de ilgilidir. Bütçe kalemlerinin çoğunun nerdeyse iki kat arttığı ama ne yazık ki bu artışların yatırıma yansımayacağı görülmektedir. Şov ve şımarıklıkta sınır tanımayan Belediye Başkanı bilmelidir ki gittiği yol, yol değildir. İcraat makamının imkanları ile kendini kaybettiği kesin olan bu şahsın, insanlığını da kaybettiği ortadadır” dedi.

“Başkanın kirini örtmek için kurduğu oyuna alet olmayın”
Konunun yabancılardan elde edilecek olan gelirle ilgili olmadığını ve hukuk dışı uygulama ve tavırları gizlemek için bir perde olarak kullanıldığını kaydeden Akbay, “Meselenin az sayıdaki 181 kişi yabancı uyruklu kişiden elde edilecek belediye geliri olmadığını, bu şovların, devasa arazi satışları ve artık mahalle aralarına kadar taşan bir kısım hukuk dışı uygulama ve tavırlarını gizlemek için bir perde olarak kullandığını gayet iyi biliyoruz. Başlattığımız ve sonuna kadar sürdüreceğimiz yargı sürecinin sonunda bu şahısla aynı fiillerin içinde olduğunuzu idrak etmeniz sizin için sadece bir pişmanlık olacaktır. Ne şahsen ne de başkan sıfatıyla kendisinden başka kimseye faydası olmayan bu şahsın, kirini örtmek için kurduğu bu basit oyuna alet olmayınız. Sizi bir kez daha haktan ve adaletten yana olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yargı sürecini başlattık”
Yargı sürecini başlattıklarını ve Bolu’nun ırkçılıkla ilgili söylemlerle anılmasına müsaade etmeyeceklerini söyleyen Akbay, “Bolu belediye başkanı görsel olmasa da söylemleriyle ırkçılığın heykelini maalesef Bolu’ya dikmiştir. Hiç kimsenin endişesi olmasın, ne Bolu ne de Bolu belediyesi sahipsiz değildir. Bolu belediyesi yada meclisin aldığı kararlar noktasında Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma başlattığına dair duyumlar geliyor. Biz de sayın avukatımız aracılığıyla yargı sürecini başlatmış bulunmaktayız. Bolu’muzun ırkçılıkla alakalı söylemlerle anılmasını istemiyoruz. Asla müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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