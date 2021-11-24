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Bolu’da yangın çıkan apartmanın deposunda kolları kesik bir kişi bulundu Dumandan etkilenen şahıs ağır yaralı halde hastaneye götürüldü

İHA

Bolu’da yangın çıkan apartmanın deposunda kolları kesik bir kişi bulundu Dumandan etkilenen şahıs ağır yaralı halde hastaneye götürüldü

Bolu’da 5 katlı apartmanın depo kısmında çıkan yangında itfaiye ekipleri kolları kesilmiş halde dumandan etkilenmiş bir kişi buldu. Bulunan şahsın apartman sakini olduğu ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın depo olarak kullanılan giriş kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan çıkan alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından apartmanda yaşayan vatandaşlar tahliye edildikten sonra itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı. Ekipler apartmanın deposunda çıkan yangını kısa süreli çalışma sonunda söndürdü.

Yangından dakikalar sonra depoda bulundu
İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarının ardından inceleme yapmak için el fenerleriyle depoya girdi. Depoda kan izlerinin olduğunu gören ekipler, detaylı incelemede yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti. İtfaiye ekiplerinin dışarı çıkardığı şahsın apartman sakinlerinden Erdal Daldal (42) olduğu belirlendi. Dumandan etkilenen ve kollarında kesikler olduğu görülen Daldal, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Erdal Daldal’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bebeklerini komşuya bırakmışlar
Yangında ağır yaralanan Erdal Daldal’ın eşinin olay sırasında iş görüşmesine gittiği ve 1’i bebek 2 çocuğunu komşularına bıraktığı öğrenildi. Komşuları tarafından ambulansa götürülen çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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