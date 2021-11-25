Yaban hayvanlarına 70 ton yem bırakılacak

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Bolu'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, sert geçen kış şartlarında yaban hayvanları için doğaya 70 ton besi yemi, saman ve ot bırakacak.

Bolu’da, yaban hayvanlarının yaşadığı bölgelerde sert geçen kış şartlarında hayvanların beslenebilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri hazırlıklarını tamamladı. Ekipler, kış ayları boyunca At Yaylası, Yedigöller, Mudurnu, Dörtdivan, Gerede ve Abant bölgelerine yabani hayvanlar için yaklaşık 70 ton besi yemi, saman, ot ve yulaf bırakacak.

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