Voleybol maçını izlemeye gelen kadınlara KADES anlatıldı

Bolu’da, polis ekipleri kadın voleybol maçını izlemeye gelen seyircilere KADES kullanımı hakkında bilgilendirici broşür dağıttı.

Bolu’da, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında çalışma yaptı.

Ekipler, Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımı ile Aydın Büyükşehir Belediye Kadın Voleybol takımı müsabakasını izlemeye gelen kadınlara KADES uygulamasını (Kadın Acil Destek Uygulaması) hangi şartlarda ve nasıl kullanacaklarını anlattı. Kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz ve ısrarlı takip gibi kötü eylemleri önlemek için yapılan çalışmada bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.