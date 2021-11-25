Uyuşturucu sanığı: 50 lira kazanacağım, derken hapis ve para cezası aldım



Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, bal tenekesinde uyuşturucularla yakalanan Nusret Baki, tutuklu yargılandığı davada, iyi hal indirimiyle 15 yıl hapis ve 40 bin lira para cezasına çarptırıldı. Baki, aldığı cezayı öğrenince "50 lira kazanacağım derken 15 yıl hapis cezası ve 40 bin lira para cezası aldım. Çok pişmanım" dedi.

Geçen yıl Ekim ayında meydana gelen olayda, Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'a uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, Bolu sınırına girdiği belirlenen aracı, TEM yolundaki uygulama noktasında durdurdu. Narkotik köpeği 'Sezar' ile araçta yapılan aramada, bal tenekesinin içine gizlenen 2 kilo eroin ve 824 gram metamfetamin bulundu. Araçtaki Nusret Baki, gözaltına alınırken, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Nusret Baki hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İYİLİK YAPMAK İSTEMİŞ

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında savunma yapan sanık Nusret Baki, "İyilik yapayım, derken başıma böyle çirkin bir olay geldi. Yakalanmadan 1 gün önce Van otobüs terminalinde tanımadığım kişi yanıma gelerek 50 lira karşılığında 2 bal tenekesini İstanbul´a götürmemi ve akrabalarının kendisinden balları alacağını söyledi. Ben de teklifi kabul ettim. İçerisinde uyuşturucu madde olduğunu bilsem böyle bir işe kalkışır mıydım?" dedi.

İNDİRİM UYGULANDI

Mahkeme heyeti, iyi hal indirimi uyguladığı sanığın 15 yıl hapis ve 40 bin lira para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Nusret Baki, aldığı cezayı öğrenince "50 lira kazanacağım, derken 15 yıl hapis cezası ve 40 bin lira para cezası aldım. Çok pişmanım" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-11-25 17:48:30



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