Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 - Eyüpspor: 1

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 - Eyüpspor: 1

İHA

Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 - Eyüpspor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan BolusporEyüpspor karşılaşması ev sahibi takımın 31’lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar
31. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kassongo’nun şutunda Mezague topu eliyle engelledi. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
33. dakikada penaltı atışını kullanan Bregu topu ağlara gönderdi. 10
42. dakikada orta sahada buluştuğu topla ceza sahası içine kadar giren Kassongo, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda top auta gönderdi.
45. dakikada Boluspor atağında ceza sahası içinde oluşan karambolde Kassongo’nun şutunda top ağlara gitti. 20
48. dakikada Boluspor atağında Kassongo’nun ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla auta çıktı.
51. dakikada ceza sahası içinde Abdurrahman Canlı’nın sert şutu kaleciden geri döndü. Dönen topa kafayla vuran Fethi’nin şutunda top auta çıktı.
55. dakikada Eyüpspor atağında Abdurrahman Canlı’nın ceza sahası içinde Dibba’ya müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi.
56. dakikada Eyüpspor’dan Umut Bulut’un kullandığı penaltı vuruşunda top ağlara gitti. 21
65. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Kassongo kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 31

Stat: Bolu Atatürk Stadyumu
Hakemler: Ramazan Keleş xx, Gökhan Memişoğlu xx, Sezgin Çınar xx
Boluspor: Selamani xx, Abdurrahim Dursun xx, Fethi Özer xx, Zahit Çınar xx, Ali Keten xx, Eray Ataseven xx (Diarrassouba dk. 90+2 ?), Bregu xxx (Arda Köksal dk. 90 ?), Kassongo xxx (Diyar Kaba dk. 90+2 ?), Abdurrahman Canlı xx, Alican Özyürek xx (Novak dk. 76 xx), Berk Yıldız xx (Hakan Bilgiç dk. 90 ?)
Yedekler: Ömer Alıcı, , Arda Şengül, Emin Bayram, Erkam Reşmen, , Talha Erdoğan,
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Eyüpspor: Çağlar Akbaba xx, Yalçın Kılınç xx, Mezague xx, Bülent Uzun xx, Uğur Akdemir xx, Mikail Okyar xx (Enes Keskin dk. 46 xx), Gökcan Kaya xx (Stancu dk. 75 xx), Timur Temeltaş xx (Taşkın İlter dk. 86 x), Umut Bulut xxx (Erencan Yardımcı dk. 86 x), Dibba xx, Cenk Alkılıç xx (Caner Hüseyin Bağ dk. 86 x)
Yedekler: Emrullah Salk, Mohammed, Muhammed Akarslan, Mete Kaan Demir,
Teknik Direktör: Zafer Turan
Goller: Bregu (dk. 33), Kassongo (dk. 45 ve 65) (Boluspor) Umut Bulut (dk. 56) (Eyüpspor)
Sarı Kartlar: Abdurrahim Dursun, Eray Ataseven (Boluspor), Enes Keskin, Mezague (Eyüpspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beypiliç Boluspor-Eyüpspor: 3-1
YEREL HABERLER Beypiliç Boluspor-Eyüpspor: 3-1
Öğretmenler çocuklarda diyabete karşı bilgilendirildi
YEREL HABERLER Öğretmenler çocuklarda diyabete karşı bilgilendirildi
Bolu Belediyesi dolandırıcılara karşı uyardı
YEREL HABERLER Bolu Belediyesi dolandırıcılara karşı uyardı
Kuban Gold, Highway’de hizmete başladı
YEREL HABERLER Kuban Gold, Highway’de hizmete başladı
Silahını temizleyen babanın kazara vurduğu oğlu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Silahını temizleyen babanın kazara vurduğu oğlu ...
Park halindeyken yanan minibüste maddi hasar oluştu
YEREL HABERLER Park halindeyken yanan minibüste maddi hasar oluştu
Silahını temizlerken vurduğu oğlu öldü
YEREL HABERLER Silahını temizlerken vurduğu oğlu öldü
Boluspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamladı Kırmızı-beyazlı ekip tek eksikle sahaya çıkacak
YEREL HABERLER Boluspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarını ...
Uyuşturucu sanığı: 50 lira kazanacağım, derken hapis ve para cezası aldım
YEREL HABERLER Uyuşturucu sanığı: 50 lira kazanacağım, derken hapis ...
Voleybol maçını izlemeye gelen kadınlara KADES anlatıldı
YEREL HABERLER Voleybol maçını izlemeye gelen kadınlara KADES ...
İntihar girişiminde bulunmak için önce kollarını ve bacaklarını kesti, sonra apartmanı ateşe verdi
YEREL HABERLER İntihar girişiminde bulunmak için önce kollarını ve ...
Bal tenekesinde 2 kilo eroinle yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası: "50 lira kazanacağım derken 15 yıl hapis aldım"
YEREL HABERLER Bal tenekesinde 2 kilo eroinle yakalanan sanığa 15 ...
Avukatlar kadına şiddet için toplandı
YEREL HABERLER Avukatlar kadına şiddet için toplandı
Yaban hayvanlarına 70 ton yem bırakılacak
YEREL HABERLER Yaban hayvanlarına 70 ton yem bırakılacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.