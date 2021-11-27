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Boluspor - Eyüpspor maçının ardından Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer: “Maçın genelinde çok iyi oynadık” Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan: “Üçüncü golden sonra maç bizim adımıza bitti”

İHA

Boluspor - Eyüpspor maçının ardından Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer: “Maçın genelinde çok iyi oynadık” Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan: “Üçüncü golden sonra maç bizim adımıza bitti”

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan BolusporEyüpspor karşılaşması ev sahibi takımın 31’lik galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.
Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, “Hafta içi rakibi taktiksel olarak çok iyi çalıştık. Rakibimizi çok iyi analiz ettik. Taktik antrenmanlarla da bu analizi hayata geçirdik. Her rakibi analiz ediyoruz ama bu yaptığınız analizler çok fazla önem arz etmiyor çünkü bunları sahada uygulayabilmek önemli. Bu uygulamayı hayata geçirecek enerjiye, isteğe, coşkuya ve mental hazırlığa gerek var. Bugün bunların hepsini bir araya getirdik. Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Rakibi çok iyi karşıladık. Maç tam istediğimiz gibi geçti. Çok fazla pozisyon vermedik. Neredeyse sıfır pozisyonları var. Eyüpspor penaltı golüyle ikinci yarı tutunmak istedi ama izin vermedik. Maçın genelinde çok iyi oynadık. Çok iyi kontra ataklar yakaladık. Daha farklı da bitirebilirdik ama bizim için Eyüpspor’un ve oyunun iyi olması çok önemli. Bir süredir taraftarımızı da üzüyorduk. Galibiyetimizi taraftara armağan ediyorum. Oyuncularımı da tebrik ediyorum” dedi.

Eyüpspor cephesi
Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan ise, “Maçın öncesinde müsabakanın zorlu geçeceğini biliyorduk. Çok mücadeleci, çok temaslı oynayan bir ekiple oynayacağımızı biliyorduk. Bu doğrultuda planlarımızı yapmıştık ama ilk yarım saat golü yiyinceye kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Oyun istediğimiz gibi gidiyordu. Ama golden sonra oyunun senaryosu değişmeye başladı çünkü Boluspor geçiş oyununu iyi oynayan bir ekip. Zaten mücadele gücü yüksekti. Alanlar vermemek gerekiyordu. İkinci golden sonra da içeri demoralize şekilde girmek bizi yıprattı. Devre arası konuştuğumuzda maçı çevirebilecek gücümüz olduğunu biliyorduk. Farklı bir psikolojiyle oyuna başlamamız gerekiyordu. Nitekim başladık, golü de bulduk. İlk golden sonra oyunu çevirebilecekken 3’üncü golü geçiş oyununda kalemizde görünce maç bizim adımıza bitmiş oldu. Bu uzun bir maraton. Ligde bunlar oluyor. Biz bugün maçın genelinde oynadığımız kötü futbol unutup hedeflediğimiz noktaya gitmek için yeniden ayağa kalkacağız. Daha önce de mağlup olmuştuk ama sonraki süreç bizim için iyi geçti. Yeniden ayağa kalkıp hedeflediğimiz noktaya gelmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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