Bolu'da kuvvetli rüzgarda, hastanenin çatısı uçtu

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Murat KÜÇÜK/GÖYNÜK(Bolu),(DHA)BOLU'nun Göynük ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ilçe devlet hastanesinin çatısı uçtu. Çatı hastanenin otoparkında park halinde bulunan araçlarda hasara yol açtı.

Göynük ilçesinde öğleden sonra kuvvetl rüzgar etkili oldu. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 55 kilometreye kadar ulaştı, Şehit Ziya Sarpkaya Devlet Hastanesi´nin çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçaların üzerine düştüğü park halindeki ambulans ve araçlarda hasar oluştu. Çatının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Göynük Murat KÜÇÜK

2021-11-29 17:41:37



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