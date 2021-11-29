Şiddetli rüzgar trafik lambalarını yerinden söktü

Bolu’da etkili olan şiddetli rüzgar, D100 Karayolu’nda bulunan trafik lambalarını yerinden söktü.

Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından turuncu kod uyarısı yapılan Bolu kent merkezi ve ilçelerinde şiddetli rüzgar etkili oluyor. Kent merkezinde aralıklarla şiddetini artan rüzgar sebebiyle D100 Karayolu Dağkent mevkiinde bulunan trafik lambaları yerinden söküldü. Yere devrilen trafik lambaları karayolları ekipleri tarafından toplandı. Kent merkezinde şiddetli rüzgar sebebiyle çok sayıda bölgede elektrik kesintileri de yaşanıyor.

Meteoroloji İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bu gece ve yarın rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 6090 km/sa, yüksek kesimlerde yer yer 100 km/sa üzeri hızda eserek il genelinde etkili olması beklenmektedir. Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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