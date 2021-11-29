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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, şiddetli rüzgar nedeniyle D-100 karayolunda bulunan bir trafik ışığı koparak savruldu. Karayolları ekipleri trafik ışıklarının yenilenmesi için çalışma başlattı.

Bolu'da gece saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle D-100 karayolunun Dağkent kavşağında direk üstündeki bir trafik lambası koparak yol kenarına savruldu. Karayolları ekipleri, ışıkların yenilenmesi için çalışma başlattı. Bölgede trafik kontrollü sağlanıyor.

Öte yandan şiddetli rüzgar nedeniyle kentte birçok mahallede de elektrik kesintisi yaşandı. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-11-29 23:11:19



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