Bolu'da fırtına; minare yıkıldı, çatılar uçtu



Murat KÜÇÜK/MUDURNU (Bolu), (DHA)BOLU'nun Mudurnu ilçesinde etkili olan fırtınada bir caminin minaresi yıkıldı, ahır, kümes ve evlerin çatısı uçtu.

Kentte dün başlayıp aralıklarla süren rüzgar, Taşkesti beldesi Çağşak köyü Acemler Mahallesi'nde de etkili oldu. Saatte 91 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle caminin minaresi yıkıldı. Fırtınada imamın caminin bitişiğindeki evinde de hasar oluştu. Direklerin yıkılmasıyla elektrik kesintilerinin yaşandığı köyde, bazı ahır ve kümesler de zarar gördü. Köylüler, kendi imkanlarıyla bu yapıları onarmaya çalıştı.

'FELAKET OLDU'

Köylülerden Sabahattin Kolburan, "3 günden beri rüzgar var. Çok kuvvetli esiyor. Dün elektrik de yoktu. Akşam ezanında caminin minaresinin çöktüğünü duyduk. İmamın evine de zarar verdi. Allah'a şükür insana zarar gelmedi. Çatılar zarar gördü. Ahır ve kümeslerde de zarar var" dedi.

Fırtınada ahırlarının çatısı uçan Ayşe Öztürk ise, "Sabaha kadar uyku uyuyamadım. Evi bile salladı. Sürekli camdan baktım. Evimiz de zarar gördü. Çok felaket oldu. Kümes de yıkılmak üzere hale geldi. Dün geceden sabaha kadar çok felaket oldu" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Mudurnu Murat KÜÇÜK

2021-11-30 13:48:31



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