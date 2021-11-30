Bolu’da rüzgarın hızı 91,8 kilometreye ulaştı Yedigöller Milli Parkı’na 41 kilogram yağmur düştü

Bolu’da, sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, rüzgarın hızı saatte 91,8 kilometreye kadar ulaştı. Kentte en fazla yağmur ise metrekareye 41 kilogram ile Yedigöller Milli Parkı’na düştü.

Edinilen bilgiye göre, Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından turuncu kod uyarısı yapılan Bolu kent merkezi ve ilçelerinde şiddetli lodos ve sağanak yağmur etkili oluyor. Kentte trafik lambalarını, cami minarelerini ve çatıları uçuran rüzgarın hızı, Yeniçağa ilçesinde saatte 91,8 kilometre olarak ölçüldü. Rüzgar, Bolu kent merkezinde ise saatte 46,8 kilometre hızla etkili oluyor.

Aralıklarla sağanak yağışın da etkili olduğu kentte son 24 saatte metrekareye düşen yağmur miktarı da belli oldu. Bolu’da en çok yağış alan bölge metrekareye 41,2 kilogram ile Yedigöller Milli Parkı oldu.

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