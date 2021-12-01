Bolu Dağı'nda karla karışık yağmur ve sis

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde karla karışık yağmur ve sis etkili olurken, ulaşımda aksama meydana geldi.
Bolu Dağı´nın D-100 yolu geçişinde bu sabah karla karışık yağmur ve sis etkili oldu. Sis özellikle Bolu Dağı'nın Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde yoğunlaştı. Yol kenarlarındaki sis ışıkları yakılarak, 10 metreye kadar düşen görüş uzaklığı, artırılmaya çalışıldı. Sürücüler, sis nedeniyle düşük hızda ilerledi. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-12-01 09:46:03
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