Gölcük'te kar güzelliği

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda kar yağışıyla güzel manzaralar ortaya çıktı.
Çam ormanlarının arasında saklı Gölcük, bu sabah kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Tabiat parkında kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaştı. Göl çevresindeki alanlar ve çam ormanlarının beyaz örtüyle kaplanmasıyla görsel güzellik oluştu. Ziyaretçiler, tabiat parkında beyaz güzelliğin keyfini çıkardı. Göl çevresinde yürüyenler, doğa harikasını fotoğraf karelerine taşıdı.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-12-01 11:08:31
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