Beypiliç Boluspor - 52 Orduspor FK: 4-2

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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu (xxx), Mehmet Yıldırım (xxx), Sinan Derici (xxx)

BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Ömer Alıcı (xxx)Hakan Bilgiç (xxx), Arda Hilmi Şengül (xx), Erkam Reşmen (xxx), Ensar Bilir (xx), Novak (xxx)(Dk.75 Bertu Alican xxx), Atamer Bilgin (xx), Talha Erdoğan (xxx), Arda Köksal (xx)(Dk.37 Berk Yıldız xx), Diarrassouba (xxx), Diyar Kaba (xxx)

52 ORDUSPOR FK: Batuhan Bahtiyar (x)- Eray Aktaş (xx)(Dk.71 Yiğit xx), Taner Kahriman (xx), Ömer Yıldırım (x)(Dk.46 Emre Tosun x), Hüseyin Süre (xx), Gökhan Berkay Yıldız (xx), Efe Kağan Kayahan (xx), Muzaffer Kahrıman (xx), Furkan Tütüncü (x)(Dk. 84 Seçkin), Fırat Sefa Öncü (x)(Dk.46 Gökhan Özer x), Mehmet Atik (x)

GOLLER: Dk.3 Arda Köksal, Dk. 27 Novak, Dk.82 Bertu, Dk 90+1 Diyar(pen) (Beypiliç Boluspor), Dk. 46 Muzaffer, Dk.73 Furkan (52 Orduspor FK)

SARI KARTLAR: Ensar (Beypiliç Boluspor)

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü eleme turunda Beypiliç Boluspor, sahasında 52 Orduspor FK'yı 4-2 mağlup etti.

3'üncü dakikada gelişen kaleci ile karşı karşıya kalan Arda Köksal'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

27'nci dakikada kornerden gelen topta defansın hatasında topu alan Novak'ın şutunda top fileleri havalandırdı: 2-0.

46'ncı dakikada sol kanattan açılan ortada Gökhan Özer'in indirdiği topta Muzaffer'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

73'üncü dakikada Furkan Tütüncü'nün ceza sahası dışından attığı sert şut ağlarla buluştu: 2-2.

82'nci dakikada Talha'nın ceza sahası içine çıkardığı topa Bertu gelişine vurdu. Top fileleri havalandırdı: 3-2.

89'uncu dakikada Hakan Bilgiç, rakip savunmasının müdahalesi sonucu ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

90+1'nci dakikada Diyar'ın kullandığı penaltı atışında top ağlarla buluştu: 4-2.

DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-12-01 16:08:14



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