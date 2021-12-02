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Kartalkaya’da sezon 17 Aralık’ta açılıyor Kartalkaya’da kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu Batı Karadeniz Otelciler Birliği Başkanı Halit Ergül: “250 bin turist bekliyoruz”

İHA

Kartalkaya’da sezon 17 Aralık’ta açılıyor Kartalkaya’da kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu Batı Karadeniz Otelciler Birliği Başkanı Halit Ergül: “250 bin turist bekliyoruz”

Bolu’nun önemli kayak merkezi Kartalkaya’da kar makinelerinin de yardımıyla pistlerdeki kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Hazırlıkların sürdüğü kayak merkezinde sezon 17 Aralık’ta açılacak.
Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve 2 bin metre rakımda bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, aralıklarla yağan kar ve otellerin kar yapma makinelerinin de desteğiyle pistlerdeki kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve her yıl binlerce tatilcinin tercih ettiği Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan oteller ise sezon hazırlıklarında son aşamalara geldi. Kayak sezonunda kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu ve 50 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle kayakseverlerin en çok tercih ettikleri merkezlerden birisi olan Kartalkaya’ya sezon boyunca 250 bin turistin gelmesi bekleniyor.
Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, "Kartalkaya’daki otelciler olarak biz hemen hemen hazırlıklarımızı bitirmek üzereyiz. Şu anda yaklaşık 20 santim civarında kar var. 2 gün hava açık sonrasında yeniden yağış başlıyor. Biz de bu durumda en geç 17 Aralık’ta sezonu açarız diye düşünüyorum. Kartalkaya’da 5 otel ve 2 bin yatak var. 50 kilometre pistimiz var. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Ayın 17’sine hazırız” dedi.

“Yoğun ilgi var”
Ergül, rezervasyonların geçtiğimiz yıllara göre daha fazla olduğunu ve sezon boyunca 250 bin turist beklediklerini belirterek, “Bu sene geçen senelerden daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü geçen sene hem pandemi sebebiyle hem de karın geç yağmasından dolayı sezonu 15 Ocak'ta başlatmıştık. Bu sene misafirlerimiz pandemiden dolayı evlerinde çok sıkıldılar. Daha yoğun geçeceğini bekliyoruz. En az 250 bin kişinin Kartalkaya’yı ziyaret edeceğini düşünüyoruz. Her sene nisan ayına kadar sezonunu açık tutuyoruz. Bu sene de nisan ayını buluruz. Tatilciler rezervasyonlarını erken yaptırsınlar çünkü yer bulamama söz konusu olur. Bu seneki rezervasyonlarımıza geçen senelere göre yoğun ilgi var” ifadelerini kullandı.

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