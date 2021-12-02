Reha Erginer: "İlk yarıyı iyi bir yerde bitirmek istiyoruz"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da Teknik Direktör Reha Erginer, “Sahada yakaladığımız standardı bir tık ileri taşımak için istikrara ihtiyacımız var. Skor istikrarına da ihtiyacımız var. İstediğimiz sonuçları alarak ilk yarıyı iyi bir yerde bitirmek istiyoruz” dedi.

Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulübün Karaçayır mahallesinde bulunan tesislerinde antrenmanlarına başlayan ve galibiyet serisine devam etmek isteyen kırmızıbeyazlı takımın teknik direktörü Reha Erginer ve oyuncular açıklamalarda bulundu.



“Skor istikrarına ihtiyacımız var”

Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, skor istikrarına ihtiyaçları olduğunu ve ilk yarıyı iyi bir yerde bitirmek istediklerini belirterek, “Önümüzde çok önemli ve zor bir Ümraniyespor deplasmanı var. Sahada yakaladığımız standardı bir tık ileri taşımak için istikrara ihtiyacımız var. Skor istikrarına da ihtiyacımız var. Ligin altıyla üstü arasında puan marjı çok az. Devre arasına kadar yerimizi doğru bir yerde konumlanabilmek için bu istikrara ihtiyacımız var. Bu maç bizim için çok önemli. Dün maç oynadık. Bugün Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başlayacağız. Bizim için çok kısa bir hazırlık süresi kalacak ama lig çok yoğun. Eyüpspor maçıyla beraber 20 günde 6 maç oynayacaktık. 2’sini geçtik. Önümüzde çok zorlu maçlar da var. Bu tempoya ayak uyduracağız. İstediğimiz sonuçları alarak ilk yarıyı iyi bir yerde bitirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Oyuncu Hakan Bilgiç, “Önümüzde daha önemli bir maç var. İçeride gösterdiğimiz galibiyeti, istek ve arzuyu deplasmanda da en azından sonuç olarak almak istiyoruz. Oyun anlamında fazla eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum. Deplasmanda alacağımız güzel bir galibiyet bizi çok daha farklı yerlere taşır” ifadelerini kullandı

Ali Keten ise, “Ümraniyespor maçını kazanırsak ligdeki kısa mesafeleri aştıktan sonra ikinci yarı için daha iyi şanslarımız olacaktır” dedi.

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