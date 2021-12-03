Bolu’da, 3 gün sürecek Off-Road Şampiyonası için start verildi

Bolu’da 3 gün sürecek olan Türkiye Baja Kupası'nın 3. ayağı için 36 sporcunun katılımıyla açılış seremonisi düzenlendi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden otomobil ve motor sporlarına gönül veren 17 araç ve 36 sporcunun katıldığı Türkiye Baja Kupası 3. ayağı seremoni töreniyle başladı. Hafta sonu boyunca sürecek ve yarın 65 kilometre, pazar günü 75 kilometrelik etapların koşulacağı yarışın başlaması için Hürriyet Caddesi üzerinde tören düzenlendi. Törende, kupaya katılan araçlar, Bolu Vali Vekili İlhan Turgut ve kurum müdürlerinin start vermesi ile yarışa başladı. Organizasyon, pazar günü yapılacak ödül töreni ile son bulacak.

Bolu Doğa Sporları ve OffRoad Kulübü Derneği Başkanı Burhan Turan, "Yarışımız 3 gün sürecek. Türkiye Baja Kupası 3. ayağı Bolu’da gerçekleşecek. Bugün ilk startımızı verdik. 17 araç, 36 sporcu var şuanda. Cumartesi günü iki seferde toplam 130 kilometre yapacaklar. Pazar günü 75 kilometre tek koşacaklar. Toplamda 300 kilometre yol yapacaklar. Bu yarış Denizli’de başladı. Bursa’da devam etti, biz yapıyoruz. 20 gün sonra da Düzce’de devam edecek. Türkiye’de 4 organizatör kulüp yapıyor bunu. Biz de bunlardan birisiyiz" dedi.

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