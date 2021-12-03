2 katlı 2 ev alev alev yandı

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Murat KÜÇÜK/MUDURNU (Bolu), (DHA)BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, bitişiğindeki eve de sıçradı. 2 ev çıkan yangında alev alev yandı.

Saat 16.30 sıralarında ilçe merkezinde Müslüm Bektaş´a ait 2 katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişiğinde bulunan aynı kişiye ait 2 katlı diğer eve de sıçradı. Yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında 2 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çevredeki evlere sıçramaması için soğutma çalışması yapıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Mudurnu Murat KÜÇÜK

2021-12-03 18:40:45



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