Off-road sporcuları zorlu parkurda zamanla yarıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Off-road sporcuları zorlu parkurda zamanla yarıştı

İHA

Off-road sporcuları zorlu parkurda zamanla yarıştı

Bolu’da düzenlenen Baja kupasının üçüncü ayağında pilotlar karla kaplı orman yollarındaki zorlu parkurlarda mücadele etti. Yaklaşık 300 kilometrelik özel etabın koşulacağı yarışlarda pilotlar kar ve buz üzerinde zamanla yarıştı.
2021 TOSFED Baja Kupası’nın üçüncü ayağı olan Baja Bolu yarışı başladı. Bolu Doğa Sporları ve Offroad Kulübü (BOLOFF) tarafından düzenlenen yarışa yurt içi ve yurt dışından 16 araçla 36 pilot katıldı. Yarış tutkunları son yılların gözde offroad branşı bajanın buluştuğu Baja Bolu organizasyonunda orman yollarında yarışan araçların mücadelesini heyecanla izledi.
Yaklaşık 300 kilometre özel etabın koşulacağı zorlu yarış için pilotlar saat 10.30’da Demirciler Köyünden start alarak Moonsports Özel Etabı ile Aladağlar’a uzandı. Pilotlar kar ve buzla kaplı orman yollarında zor anlar yaşadı. Daha sonra DemircilerAladağ arasında yer alan Moonsport özel etabının ikinci kez geçilmesinin ardından ilk gün yarışları sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

2 katlı 2 ev alev alev yandı
YEREL HABERLER 2 katlı 2 ev alev alev yandı
Bolu’da aynı kişiye ait 2 ahşap ev alev alev yandı
YEREL HABERLER Bolu’da aynı kişiye ait 2 ahşap ev alev alev yandı
Bolu’da, 3 gün sürecek Off-Road Şampiyonası için start verildi
YEREL HABERLER Bolu’da, 3 gün sürecek Off-Road Şampiyonası için ...
Baja Kupası 3'üncü yarışları Bolu'da start aldı
YEREL HABERLER Baja Kupası 3'üncü yarışları Bolu'da start aldı
Hastadan bıçak parası isteyen doktor ve sağlık memuru adli kontrolle serbest
YEREL HABERLER Hastadan bıçak parası isteyen doktor ve sağlık memuru ...
Bolu Dağı geçişinde kış hazırlıkları tamam
YEREL HABERLER Bolu Dağı geçişinde kış hazırlıkları tamam
'Bıçak parası' alan doktor ve sağlık memuruna adli kontrol
YEREL HABERLER 'Bıçak parası' alan doktor ve sağlık memuruna adli ...
İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısında kış hazırlıkları tamamlandı Bolu Dağı, 92 kamerayla 7/24 izlenecek Zorlu kış şartları için 100 ton solüsyon, 5 bin ton tuz depolandı
YEREL HABERLER İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısında kış ...
Freni boşalan kamyon 5 araca çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Freni boşalan kamyon 5 araca çarptı: 1 yaralı
CHP’li başkandan Öztrak’a faiz tepkisi, Cumhurbaşkanına destek “Cumhurbaşkanımızın en yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım”
YEREL HABERLER CHP’li başkandan Öztrak’a faiz tepkisi, ...
Tanju Özcan'dan Cumhurbaşkanı'na 'faiz' desteği, CHP'li Öztrak'a tepki (2)
YEREL HABERLER Tanju Özcan'dan Cumhurbaşkanı'na 'faiz' desteği, ...
Freni boşalan kamyon 5 araca çarptı: 1 yaralı Kamyonun 2 otomobil 3 kamyonete çarpma anları kamerada
YEREL HABERLER Freni boşalan kamyon 5 araca çarptı: 1 ...
Tanju Özcan'dan Cumhurbaşkanı'na 'faiz' desteği, CHP'li Öztrak'a tepki
YEREL HABERLER Tanju Özcan'dan Cumhurbaşkanı'na 'faiz' desteği, ...
Reha Erginer: Skor istikrarına ihtiyacımız var
YEREL HABERLER Reha Erginer: Skor istikrarına ihtiyacımız var
Reha Erginer: "İlk yarıyı iyi bir yerde bitirmek istiyoruz"
YEREL HABERLER Reha Erginer: "İlk yarıyı iyi bir yerde bitirmek ...
'Bıçak parası' alan doktor ve sağlık memuruna suçüstü
YEREL HABERLER 'Bıçak parası' alan doktor ve sağlık memuruna suçüstü
İş kazası geçiren hastadan 20 bin TL bıçak parası istediler Hastadan bıçak parası isteyen doktor ve sağlık memuru suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER İş kazası geçiren hastadan 20 bin TL bıçak parası ...
Kartalkaya’da sezon 17 Aralık’ta açılıyor Kartalkaya’da kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu Batı Karadeniz Otelciler Birliği Başkanı Halit Ergül: “250 bin turist bekliyoruz”
YEREL HABERLER Kartalkaya’da sezon 17 Aralık’ta ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.