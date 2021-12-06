Balkonda bırakılınca aç ve susuz kalan köpeği itfaiyeciler kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balkonda bırakılınca aç ve susuz kalan köpeği itfaiyeciler kurtardı

DHA

Balkonda bırakılınca aç ve susuz kalan köpeği itfaiyeciler kurtardı


Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, sahibinin tatile giderken balkonda bıraktığı öne sürülen köpek, aç ve susuz kaldığı 10 günün sonunda komşuların haber verdiği itfaiye ekibince kurtarıldı.
Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, apartmanın 3´üncü katındaki balkondan gece köpeğin sesini duyanlar, itfaiyeye bildirdi. Köpeğin sahibine ulaşamayan itfaiye ekipleri, balkona girilebilmesi için cumhuriyet savcılığından izin alıp, kurtarma çalışması başlattı. Merdivenli itfaiye aracıyla köpeğin bulunduğu balkona çıkan ekipler, 10 gündür aç ve susuz kaldığı öğrenilen köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı. Çevredekiler, itfaiye ekibine teşekkür ederken, köpeğin sahibinin ise tatile çıktığı ileri sürüldü. Köpek, bakımı için Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-12-06 10:22:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu'da, dere yatağına devrilen TIR'ın sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Bolu'da, dere yatağına devrilen TIR'ın sürücüsü öldü
10 gündür aç ve susuz balkonda mahsur kalan köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER 10 gündür aç ve susuz balkonda mahsur kalan köpek ...
Masa ve sandalyelerin havada uçtuğu AVM'deki kavga kamerada
YEREL HABERLER Masa ve sandalyelerin havada uçtuğu AVM'deki kavga ...
3 çocuk babası bıçaklı saldırıda öldü
YEREL HABERLER 3 çocuk babası bıçaklı saldırıda öldü
Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan 3 çocuk babası hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan 3 çocuk babası ...
AVM savaş alanına döndü 14 Burda AVM’de iki grubun kavgasında masa ve sandalyeler havada uçtu
YEREL HABERLER AVM savaş alanına döndü 14 Burda AVM’de iki grubun ...
Bolu'da bariyerlere çarpan hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Bolu'da bariyerlere çarpan hafif ticari araç ...
TEM’de hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER TEM’de hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 1 ...
Off-road sporcuları zorlu parkurda zamanla yarıştı
YEREL HABERLER Off-road sporcuları zorlu parkurda zamanla yarıştı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.