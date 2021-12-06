Çocukluk hayali olan karate sporunu, yıllar sonra 2 kız çocuğuyla birlikte gerçekleştiren Merve Çavuş (32), "Kızlarımın ileriki hayatlarında kendilerini daha iyi savunabilmeleri ve koruyabilmeleri adına hem bu spora destek veriyorum hem de çocuklarımın arkasındayım" dedi.

Bolu’da ev hanımı olan 32 yaşındaki Merve Çavuş, son günlerde artan kadına şiddet olaylarının ardından 2 kız çocuğunu aynı zamanda spor alışkanlığı kazanmaları için karateye yönlendirdi. Kendisinin de çocukluk hayali olan ancak daha önce yaşadıkları Sapanca’da bu fırsatı bulamayan anne Çavuş, Bolu’ya taşındıktan sonra yetişkinlerin de gidebildiği spor salonunda kızlarıyla beraber karateye başladı. Elif Yağmur (8) ve İrem Deniz (13) isimli kızlarıyla birlikte hem spor yapan hem de çocukluk hayalini gerçekleştiren genç anne, kızlarının dış etkenlere karşı kendilerini daha iyi koruyabilmeleri için bu spora destek verdiğini söyledi.



“Kızlarımla güzel vakit geçiriyoruz”

Kızlarıyla birlikte spor yapmanın keyfini yaşayan anne Merve Çavuş (32), “Bu benim çocukluk hayalimdi. Sapanca’da yaşarken kızlarım karate yapıyorlardı ama orada yetişkinler için karate kursu yoktu. Bolu’ya taşınınca burada yetişkinler için karate kursu olduğunu öğrendim ve ben de kızlarıma destek amaçlı onlarla birlikte karateye başladım. 1 buçuk aydan beri bu sporu yapıyorum, sarı kuşağa geçtim. Çok eğlenceli. Hem onlara destek oluyorum hem de bana aktivite oluyor. Kızlarımla güzel zaman geçiriyoruz ve birbirimizi daha iyi tanıyoruz” dedi.



“Kadına şiddetin arttığını görüyoruz”

Son günlerde kadına yönelik şiddettin arttığını, bu sebeple kızlarını karate sporuna yönlendirdiğini ifade eden Çavuş, "Son günlerde televizyonda ve sosyal medyada kadına yönelik şiddetin arttığını görüyoruz. O yüzden kızlarımın ileriki hayatlarında kendilerini daha iyi savunabilmeleri ve koruyabilmeleri adına hem bu spora destek veriyorum hem de çocuklarımın arkasındayım. Kız çocuklarımızı böyle bir spora yönlendirelim. Onlara hem spor alışkanlığı kazandıralım hem de dış etkenlere karşı koruyalım. Marilyn Monroe’nin dediği gibi, “Bir kadına doğru ayakkabı verirseniz dünyayı bile fethedebilir". O yüzden kız çocuklarımıza bu hakkı tanıyalım ve onları spora yönlendirelim” diye konuştu.



“Kendilerini korumak istiyorlar”

Spor salonunda yardımcı antrenörlük yapan Esra Işık ise “Kadınların ilgisi daha fazla. 20 yaş üstü genç kızlar daha fazla gelmeye başladı. Üniversite öğrencileri çok fazla geliyor. Günümüzde olan kadına şiddet olaylarından dolayı kendilerini geliştirmek ve korumak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

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