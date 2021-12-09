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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu’da yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu

İHA

Bolu’da yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu

Bolu’nun turizm merkezi Sünnet Gölü Tabiat Parkı’nda kıyıya vuran yüzlerce balık ölümü yaşanması üzerine inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Göynük ilçesinde bulunan turizm merkezi Sünnet Gölü Tabiat Parkı’nda bulunan gölün kıyısına yüzlerce ölü balığın olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Göynük Kaymakamlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri olayla ilgili inceleme başlattı.
Olay yerine gelen ekipler balıkların ölüm nedeninin belirlenmesi için gölden ve ölü balıklardan numune alarak inlemek üzere laboratuvara götürdü. Balık ölümleriyle ilgili Sünnet Gölü’ne gelen Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, “Sebebini araştırıyorlar. Ölümlerin gerekçesini ve ne zamandan beri olduğunu bilmiyorum” dedi.

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