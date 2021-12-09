Sünnet Gölü Tabiat Parkı'nda balık ölümlerine inceleme



Murat KÜÇÜK/ GÖYNÜK (Bolu), (DHA)BOLU'nun Göynük ilçesinde bulunan Sünnet Gölü Tabiat Parkı'nda balıklar, kıyıya vurdu. Ekipler, incelenmek üzere sudan ve ölü balıklardan numune aldı.

Göynük ilçesindeki Sünnet Gölü Tabiat Parkı'nda yüzlerce balığın kıyıya vurduğu görüldü. Kıyıda kokuya da neden olan ölü balıkları görenler, yetkililere haber verdi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevlileri, ihbar üzerine bölgeye gelerek, incelemede bulundu. Ekipler, laboratuvarda incelenmek üzere gölden ve ölü balıklardan numune aldı. Kıyıya vuran balıkların kaldırılması için çalışma başlatıldı. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Göynük Murat KÜÇÜK

2021-12-09 16:40:01



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