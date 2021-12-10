Boluspor, Gökhan Karadeniz’i renklerine bağladı

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Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, tecrübeli oyuncu Gökhan Karadeniz ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladı.

Boluspor, ligin ilk yarısının bitmesine 4 hafta kala tecrübeli orta saha oyuncusu Gökhan Karadeniz’i (31) renklerine bağladı. Kulübün Karaçayır mahallesinde bulunan tesislerinde düzenlenen imza töreniyle Karadeniz ile 1,5 yıllığına sözleşme imzaladı.

Profesyonel kariyerinde oynadığı 283 maçta 85 kez fileleri havalandıran Karadeniz, ligin ikinci yarısında kırmızıbeyazlı formayla mücadele edecek.

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