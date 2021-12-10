AVM'nin yanındaki rezidans inşaatında toprak kaydı; kafedeki çökme korkuttu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AVM'nin yanındaki rezidans inşaatında toprak kaydı; kafedeki çökme korkuttu

DHA

AVM'nin yanındaki rezidans inşaatında toprak kaydı; kafedeki çökme korkuttu


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, bir alışveriş merkezinin yanına yapılan rezidans inşaatında meydana gelen toprak kayması nedeniyle AVM'deki kafede çökme yaşandı. Güvenlik tedbiri nedeniyle kapalı olan kafede kimsenin olmaması faciayı önlerken, çökme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. 
Bolu'da, 14 Burda AVM'nin yanında yapımı devam eden bir rezidans inşaatı nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Toprağın kaymasıyla birlikte 2 aydır güvenlik nedeniyle kapalı olan kafede çökme meydana geldi. Kafenin bir kısmı tamamen çöktü. Büyük gürültüyle yaşanan çökme nedeniyle AVM'deki vatandaşlar büyük panik yaşadı. AVM'nin, çökmenin yaşandığı giriş kısmında güvenlik önlemi alındı. Eğlence mekanının, rezidans inşaatı nedeniyle 2 aydır kapalı olduğu ve AVM yönetimi tarafından rezidansta devam eden inşaat için dava açıldığı öğrenildi. Kafedeki çökme anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 
`BURASI AÇIK OLSAYDI FACİA YAŞANIRDI´ 
Çöken işletmenin müdürü Ferhat Aydoğdu, rezidans inşaatı yapan firmayı mahkemeye verdiklerini ve inşaatla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verilmesine rağmen çalışmaların devam ettiğini iddia ederek, "İki kere durdurma kararı çıktı ama hala inşaat devam ediyor. İnşaat 3 ay önce başladı. Biz de 2 aydır kapalıyız. Yaklaşık 30 tane çalışan vardı. Biz de işletmeyi kapatınca işten çıkarmak zorunda kaldık. İnşaat önlem almadı diye biz işletmemizi kapattık. Kapatmasaydık içerideki insanlar da zarar görecekti. Yoğun bir işletme burası. İlk başta ayrılmalar ve çatlaklar meydana geldi. İlk çökme de bugün oldu. Biz mahkemeye başvuru yaptık. İnşaata durdurma kararı uygulandı ama hala devam etti. Altında toprak yokken inşaat devam edince de biz de çöker düşüncesi ile kapattık. İstinat duvarı yapmadan çelik direk ile durdurmaya çalıştılar. Burası açık olsaydı facia yaşanırdı" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-12-10 22:25:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gençler arasında 'dövme' kavgası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Gençler arasında 'dövme' kavgası: 2 yaralı
Ticari taksiyle çarpışan cipte sıkışan yolcuyu itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Ticari taksiyle çarpışan cipte sıkışan yolcuyu ...
Boluspor, Gökhan Karadeniz’i renklerine bağladı
YEREL HABERLER Boluspor, Gökhan Karadeniz’i renklerine bağladı
Boluspor’un 15 haftalık mücadelesi umut veriyor
YEREL HABERLER Boluspor’un 15 haftalık mücadelesi umut veriyor
Kendisini polis olarak tanıttığı taksicinin 400 lirasını gasp eden şahıs, 24 yılla yargılanıyor
YEREL HABERLER Kendisini polis olarak tanıttığı taksicinin 400 ...
Boluspor, Gökhan Karadeniz'i renklerine bağladı
YEREL HABERLER Boluspor, Gökhan Karadeniz'i renklerine bağladı
Yılbaşı hindileri sofralarda yerini almaya hazırlanıyor Yılbaşı için büyütülen 120 bin hindi, 20 Aralık’ta satışa sunulacak
YEREL HABERLER Yılbaşı hindileri sofralarda yerini almaya ...
Jandarma ekipleri, sürücüleri denetlemek için minibüste yolcu gibi davrandı Jandarma ekiplerinin denetlediği minibüsün sürücüsüne telefonla konuşmaktan ceza
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri, sürücüleri denetlemek için ...
Sünnet Gölü Tabiat Parkı'nda balık ölümlerine inceleme
YEREL HABERLER Sünnet Gölü Tabiat Parkı'nda balık ölümlerine ...
Bolu’da yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu
YEREL HABERLER Bolu’da yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu
Keşfedilen bitki türüne İzzet Baysal’ın ismi verildi
YEREL HABERLER Keşfedilen bitki türüne İzzet Baysal’ın ismi verildi
Eroinle yakalanan emekli astsubay ile 4 sanığın cezaları belli oldu
YEREL HABERLER Eroinle yakalanan emekli astsubay ile 4 sanığın ...
Bolu’da 69,5 kilo eroinle yakalanan sanıklara ceza yağdı Aralarında emekli astsubayında olduğu 5 sanığa toplamda 122 yıl 9 ay hapis
YEREL HABERLER Bolu’da 69,5 kilo eroinle yakalanan sanıklara ceza ...
Sahte dekontla cep telefonu alan 2 kadın, duruşmada ağladı
YEREL HABERLER Sahte dekontla cep telefonu alan 2 kadın, duruşmada ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.