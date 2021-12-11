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Bolu´da kızıl geyik avına mahkemeden yine yürütmeyi durdurma

DHA

Bolu´da kızıl geyik avına mahkemeden yine yürütmeyi durdurma


Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, ormanda 15 kızıl geyiğin avlanmasına yönelik ihaleyle ilgili Bolu İdare Mahkemesi, 2'nci kez yürütmeyi durdurma kararı verdi. Avın gerekliliğine ilişkin bakanlığın sunduğu belge ve açıklamalar, yetersiz bulundu.
Tarım ve Orman Bakanlığı Milli Parklar Müdürlüğü'nün envanter çalışması sonucu yaşlanmış ve üreme yetisini kaybetmiş geyiklerin genel müdürlükçe öngörülen fiyatlar ödenip, avlanmasına müsaade ediliyor. Avcılar, belirlenen ücreti ödedikten sonra Milli Parklar Müdürlüğü'nde görevli personel eşliğinde geyikleri avlıyor. Bu kapsamda Bolu'da ormandaki 15 kızıl geyiğin avlanması için de ihale açıldı. 9 bin TL ile 32 bin TL arasındaki ücretlerle gerçekleştirilen avla ilgili Vegan Derneği Türkiye tarafından ihalenin iptali için Bolu İdare Mahkemesi'ne 19 Ekim'de başvuru yapıldı. Başvuruyu değerlendiren Bolu İdare Mahkemesi, ihaleye yönelik ara kararında, yürütmeyi durdurma yönünde karar verdi. Mahkeme heyeti, davalı Tarım ve Orman Bakanlığı'nca dava konusu işlemin hukuki ve maddi gerekçelerine dair ayrıntılı açıklamalar içeren belge ve raporların 15 gün içinde kendilerine ulaştırılması gerektiğini belirterek, 15 maddelik ara karar gereğinin tüm yönleriyle yerine getirilmesinin yasal zorunluluk olduğunu vurguladı.
BAKANLIĞIN SUNDUĞU BELGELER YETERSİZ BULUNDU
Bunun üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı, işlemin gerekçelerini sunduğu rapor hazırladı. Bakanlığın sunduğu belgede, kızıl geyiklerin zararlı olduğu ve av faaliyetlerinin koruyucu veteriner hekimlik uygulaması olarak değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi. Bolu İdare Mahkemesi, avın gerekliliğine ilişkin bakanlığın sunduğu belge ve açıklamaları yetersiz buldu. Söz konusu ihaleye yönelik 2'nci kez yürütmeyi durdurma kararı verildi.
GEÇEN YIL DA İHALE İPTAL EDİLMİŞTİ
Öte yandan Bolu'da geçen yıl da 16 kızıl geyiğin vurulması için ihale açılacak olması, kentteki hayvanseverlerin itirazına neden olmuştu. Bolu Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, Bolu Belediyesi Hayvan Hakları Komisyonu, Bolu Hayvanları Koruma Derneği ve Bolpati Derneği tarafından Bolu Bölge İdare Mahkemesi'ne ihalenin iptal edilmesi için başvuru yapılmış ve ihale iptal edilmişti.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-12-11 15:29:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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