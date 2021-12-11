Beypiliç Boluspor-Adanaspor: 0-0

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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) -

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Davut Dakul Çelik (xxx), Kemal Mavi (xxx), Hasan Hüseyin Tetik (xxx)

BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani (xxx)Mehmet (xx), Emin (xx), Fethi (xx), Abdurrahim (xx)(Dk.67 Erkam xx), Bertu (xxx)(Dk.71 Novak xx), Berk (xxx), Hakan (xx), Roshi (xx), Bregu (xx)(Dk.90+1 Arda), Kassongo (xxx)

ADANASPOR: Karacic (xxx) Donkor (xx), İsmail (xxx), Roche (xx)(Dk.46 Rüştü xx), Uğurcan (xx), Bennasser (xx), Cem (xx)(Dk.78 Kingsley x), Fıratcan (xxx), Ahmethan (xx)(Dk.89 Harun), Celil (xx), Tetteh (xx)(Dk. 90+3 Muhammed Ömer)

GOLLER: YOK

SARI KARTLAR: Roshi, Erkam, Berk (Beypiliç Boluspor) - Rüştü (Adanaspor)

Spor Toto 1'inci Lig'de Beypiliç Boluspor, kendi sahasında Adanaspor'la 0-0 berabere kaldı.

10'uncu dakikada gelişen Beypiliç Boluspor atağında, savunmanın arkasına atılan uzun topta hareketlenen Berk kaleci ile karşı karşıya kaldı. Berk'in vuruşunda top kalecinin müdahalesiyle kornere çıktı.

27'nci dakikada sağ kanattan yerden açılan ortada savunmada oluşan karambol sonucu top Kassongo'nun önünde kaldı. Kassongo'nun müsait pozisyonda yaptığı vuruş üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

30'uncu dakikada Adanaspor atağında, sağ kanattan açılan ortaya Tetteh'in kafa vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.

55'inci dakikada Kassongo'nun ceza sahası çizgisinden sert şutunu kaleci Karacic kurtardı.

81'inci dakikada Bregu'nun kullandığı serbest vuruşta top direğin hemen yanından dışarı çıktı.

DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-12-11 15:41:00



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