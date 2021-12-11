Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 0 - Adanaspor: 0

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Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Boluspor, Adanaspor'u ağırladı. Karşılaşma golsüz sona erdi.



Maçtan dakikalar

55. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kassongo’nun sert şutunda top kalecide kaldı.

81. dakikada Bregu’nun kullandığı serbest vuruşta top az farkla auta gitti.



Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Davut Dakul Çelik xx, Kemal Mavi xx, Hasan Hüseyin Tetik xx

Boluspor: Selmani xx, Abdurrahim Dursun xx (Erkam Reşmen dk. 68 xx), Fethi Özer xx, Zahit Çınar xx, Emin Bayram xx, Hakan Bilgiç xx, Alican Özyürek xx (Novak dk. 71 xx), Berk Yıldız xx, Bregu xx (Arda Şengül dk. 90+1 ?), Roshi xx, Kassongo xx

Yedekler: Ömer Alıcı, Diarrassouba, Atamer Bilgin, Talha Erdoğan, Arda Köksal, Ensar Bilir, Diyar Kaba,

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Adanaspor: Karacic xx, Donkor xx, Roche xx (Rüştü Hanlı dk. 46 xx), İsmail Erdoğan xx, Bennasser xx, Cem Özdemir xx (Kingsley dk. 79 xx), Uğurcan Yazgılı xx, Fıratcan Üzüm xx, Celil Yüksel xx, Tetteh xx (Muhammet Ömer Çakı dk. 90+2 ?), Ahmethan Köse xx (Harun Kaya dk. 89 ?)

Yedekler: Burak Çapkınoğlu, Samed Ali Kaya, Muhammet Fatih Ardıç

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Sarı kartlar: Roshi, Erkam Reşmen, Berk Yıldız (Boluspor), Rüştü Hanlı (Adanaspor)

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