Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 0 - Adanaspor: 0

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Boluspor, Adanaspor'u ağırladı. Karşılaşma golsüz sona erdi.
Maçtan dakikalar
55. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kassongo’nun sert şutunda top kalecide kaldı.
81. dakikada Bregu’nun kullandığı serbest vuruşta top az farkla auta gitti.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Davut Dakul Çelik xx, Kemal Mavi xx, Hasan Hüseyin Tetik xx
Boluspor: Selmani xx, Abdurrahim Dursun xx (Erkam Reşmen dk. 68 xx), Fethi Özer xx, Zahit Çınar xx, Emin Bayram xx, Hakan Bilgiç xx, Alican Özyürek xx (Novak dk. 71 xx), Berk Yıldız xx, Bregu xx (Arda Şengül dk. 90+1 ?), Roshi xx, Kassongo xx
Yedekler: Ömer Alıcı, Diarrassouba, Atamer Bilgin, Talha Erdoğan, Arda Köksal, Ensar Bilir, Diyar Kaba,
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Adanaspor: Karacic xx, Donkor xx, Roche xx (Rüştü Hanlı dk. 46 xx), İsmail Erdoğan xx, Bennasser xx, Cem Özdemir xx (Kingsley dk. 79 xx), Uğurcan Yazgılı xx, Fıratcan Üzüm xx, Celil Yüksel xx, Tetteh xx (Muhammet Ömer Çakı dk. 90+2 ?), Ahmethan Köse xx (Harun Kaya dk. 89 ?)
Yedekler: Burak Çapkınoğlu, Samed Ali Kaya, Muhammet Fatih Ardıç
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Sarı kartlar: Roshi, Erkam Reşmen, Berk Yıldız (Boluspor), Rüştü Hanlı (Adanaspor)
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