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Boluspor - Adanspor maçının ardından Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer: “Yayıncı kuruluşu protesto ediyorum” “Gol dışında çok üstün oynadığımızı düşünüyorum” Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar: “Alınan 1 puan çok değerli”

İHA

Boluspor - Adanspor maçının ardından Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer: “Yayıncı kuruluşu protesto ediyorum” “Gol dışında çok üstün oynadığımızı düşünüyorum” Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar: “Alınan 1 puan çok değerli”

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Boluspor, sahasında Adanaspor ile golsüz berabere kaldı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.
Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, yayıncı kuruluşun muhabir göndermemesini eleştirerek başladığı basın toplantısında, “Maç değerlendirmesinden önce yayıncı kuruluşun bizim ligle ilgili maç öncesi ve sonrası röportajlar için muhabir göndermemesini eleştiriyorum. Protesto da ediyorum. Burası çok değerli bir lig. Bu ligde oynayan takımlar çok değerli. Nasıl bir anlayıştır bu bilmiyorum. Herhalde flaş röportajlarda ya da maç öncesi ve sonrasında kendimiz soru soracağız ve kendimiz cevaplayacağız. Herhalde bu karar tekrar gözden geçirilir. Çünkü onların aldığı karar bu ligin değerini değiştirmez” dedi.

“Maçın zor geçeceğini biliyordum”
Karşılaşmada önemli 2 puan kaybettiklerini ifade eden Erginer, “Maçın çok zor geçeceğini biliyordum. Oyuncularımla da paylaştım. Çünkü rakibin kapanacağını, buraya 1 puan için geleceğini çok iyi biliyorduk. Buna göre de çalıştık. Maçta 32 orta yapmışsınız, 23 tane ceza sahasında topla buluşmuşsunuz, 9 korner atmışsınız ama gol atamıyorsunuz. Bu tip maçlarda kapanan rakipleri açmak için gole atmaya ihtiyacınız var. Oyunu 3. bölgeye yıkıp üretkenlik yada bitiricilik anlamında etkisiz kalırsanız bunun yansıması puan kaybı olarak dönüyor. Oyuncularımı eleştiremeyeceğim. Gol dışında çok üstün oynadığımızı düşünüyorum. Ama çok önemli 2 puan kaybettik. Geçen haftaki Ümraniye galibiyetini çok daha değerli kılabilecek 3 puan lazımdı. İnşallah önümüzdeki maçlarda bu 2 puanı telafi edeceğiz” şeklinde konuştu.

Adanaspor cephesi
Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise, “Öncelikle bu şartlarda alınan 1 puan çok değerli. Oyuncularımı kutluyorum. Son haftalarda gösterdiğimiz savunma refleksini burada da gösterdik. Biraz pozisyon bulmakta zorlanıyoruz ama en azından gol yemiyoruz. Bu bizim adımıza sevindirici bir şey. Son dakikalarda yediğimiz goller, verdiğimiz pozisyonlar vardı ama bu hafta biz bulduk. Atabilsek belki buradan 3 puanla ayrılabilirdik. Şampiyonluğa kurulan, 2 hafta üst düzey takımları yenen Boluspor’dan alınan 1 puan bizim adımıza çok değerli” açıklamasında bulundu.

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