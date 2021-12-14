Bolu Dağı’nda sağanak yağış etkili oluyor

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Bolu Dağı’nda sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili olurken, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bolu’da, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde sağanak yağış etkili oluyor. Özellikle, D100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili olan sağanak sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sağanak sebebiyle yolların kayganlaştığı güzergahta sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

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