LPG yüklü tanker otomobille çarpıştı: 2 yaralı Faciadan dönülen kazada otomobilde sıkışan kadını ekipler çıkardı

Bolu’da, LPG yüklü tankerle otomobilin karıştığı trafik kazasında faciadan dönülürken, araçta sıkışan yaralı yolcu ekipler tarafından çıkarıldı.

Kaza, saat 12.40 sıralarında D100 Karayolu Abant Kavşağı mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Naci Yıldırım yönetimindeki 67 ZR 540 plakalı Hyundai marka otomobil, Abant Kavşağı’nda Hüseyin Sarı idaresindeki 06 BSJ 67 plakalı LPG yüklü tankerle çarpıştı. Tankerin çekici kısmına çarpan otomobil sürücüsü yara almadan kurtulurken, araçtaki yolcu Durkadın Yıldırım ve Tuğba Yıldırım yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan ve ekipler tarafından çıkarılan yaralı Durkadın Yıldırım ile Tuba Yıldırım olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yıldırım idaresindeki otomobilin LPG yüklü tankerin yakıt deposuna çarpmaması büyük bir faciayı önledi.

Kazayı anlatan tanker sürücüsü Hüseyin Sarı, “Bana yeşil yandı. O da geldi vurdu. Yakıt deposuna vursaydı kötü olurdu. Ona da şükrediyorum. Ama ona kırmızı yandığını biliyorum. Bana yeşil yanınca ben yürüdüm” dedi.

Kaza sebebiyle trafiğe kapatılan D100 Karayolu Ankara yönü araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.

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