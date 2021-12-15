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Bolu Belediye Başkanı Özcan’dan Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı “Millet İttifakı’nın adayı seçmenin içine sinmezse 100 bin imzayla aday olabilirim”

İHA

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili olarak, "Milletin kabul etmeyeceği bir isimle yola çıkmaya kalkarlarsa ben o noktada 100 bin imza toplayarak bir seçenek olarak ortaya çıkabilirim" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Özcan’dan Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı “Millet İttifakı’nın adayı seçmenin içine sinmezse 100 bin imzayla aday olabilirim”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili olarak, “Milletin kabul etmeyeceği bir isimle yola çıkmaya kalkarlarsa ben o noktada 100 bin imza toplayarak bir seçenek olarak ortaya çıkabilirim” dedi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye binasında basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti genel başkanlarından olmamalı" sözünü hatırlatarak, "Millet İttifakı'nın adayları sık sık bir araya geliyorlar. 'Biz seçimi kazanacak bir adayı kamuoyunun önüne sunacağız' diyorlar. Kılıçdaroğlu katıldığı bir programda 'Millet İttifakı beni aday gösterirse onur duyarım' dedi. 'Adayım' demedi, 'aday değilim' de demedi. 'Hep birlikte karar vereceğiz' dedi. Ben Kılıçdaroğlu’nu yakından tanıyan biriyim. Ama ben şuna adım gibi eminim. Kılıçdaroğlu kendisinden bir oy fazla alacak birini bulduğu an zaten onu önerecektir” dedi.

"100 bin imzayı toplayacak gücümün olduğunu biliyorum"
Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının milletin içine sinmemesi halinde kendisinin 100 bin imza toplayarak ortaya bir seçenek olarak çıkabileceğini ifade eden Özcan, "Millet İttifakı liderleri milletin içine sinen bir cumhurbaşkanı adayı çıkartırsa benim açımdan sorun yok, mutluluk duyarım. Ama 2014 seçimlerinde olduğu gibi çıkarttıkları aday ne MHP’nin ne de CHP seçmeninin içine sinmişti. Milletin kabul etmeyeceği, milletin gönlünde taht kuramayacak bir isimle yola çıkmaya kalkarlarsa işte ben o noktada bir seçenek olarak ortaya çıkabilirim, 100 bin imza toplamak suretiyle. Ama ben şu an durup dururken 100 bin imza toplayayım demiyorum. Sadece Millet İttifakı'na diyorum ki; kişisel istekleri bir kenara bırakın. Aklın yolu neyse, rakamlar neyi söylüyorsa, en çok kiminle başarılı olunabilirse bu ülkede onu cumhurbaşkanı adayı olarak çıkartın. Ama Millet İttifakı Allah korusun bir hata yaparsa milletin gönlünde olmayan birini aday olarak gösterirse işte ben o zaman duyarlı, sorumlu, devlet tecrübesi olan, milletvekilliği yapmış, belediye başkanlığı yapmakta olan biri olarak şu an 100 bin imzayı toplayacak gücümün olduğunu da biliyorum. Çıkmayı seçenek olarak önüme koyarım" şeklinde konuştu.

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