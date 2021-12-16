Otoparkın çıkışını şaşıran sürücü 2,5 metreden aşağı düştü

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Bolu’da, hastane otoparkından çıkmak istediği sırada yolunu şaşıran sürücü 2,5 metrelik yükseklikten aracıyla apartmanın garaj girişine düştü.

Bolu'nun Sağlık Mahallesi Dodurga Caddesinde bulunan özel bir hastanenin otoparkına aracını parkeden kadın sürücü, hastanedeki işlemlerinin ardından otomobiline binerek otoparktan çıkmak istedi. Otopark çıkışında yolunu şaşıran sürücü hastanenin bitişiğindeki apartmanın 2,5 metrelik yükseklikteki garaj girişine düştü. Duvarda asılı kalan kadın sürücüyü gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobili halatla bağlayarak dengesini sağladıktan sonra kadın sürücüyü araçtan indirdi. Duvarsa asılı halde kalan otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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