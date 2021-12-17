Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis



Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı ve sis etkili olurken, ulaşım aksadı. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, 20 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı bölgesinde kar yağışı etkili olmaya devam ederken, D-100 yolu geçişinde Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yolda küreme çalışması yapıldığı için kar tutmazken, bazı bölgeler ise beyaza büründü. Yeşil alanlarda ise kar kalınlığı, 20 santime ulaştı. Bölgede sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, kar yağışı ve sis nedeniyle araçlarıyla düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-12-17 10:03:40



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