Bolu’da midibüsle otomobil çarpıştı: 9 yaralı

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Bolu’da, işçileri taşıyan servis midibüsü ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, MudurnuBolu yolu Gedikler köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesinden Bolu merkeze seyir halinde olan Vural D. idaresindeki 54 AAT 606 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yılmaz K. yönetimindeki fabrika işçilerini taşıyan 14 LF 902 plakalı midibüsle çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi ile midibüsteki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde yaralanan 4 kişi ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Kazada hafif şekilde yaralanan midibüsteki yolcular ise sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından işyerlerine gönderildi.

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