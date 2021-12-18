Beypiliç Boluspor - MKE Ankaragücü: 0-2

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

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Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA)STAT: Atatürk

HAKEMLER: Çağdaş Altay (x), İlker Takpak (x), Nurettin Dinçer Demir (x)

BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani (x)Zahit (xx), Emin (xx), Ali (xx)(Dk.82 Arda Şengül), Fethi (x), Berk (xx), Hakan (x)(Dk. 55 Novak xx), Abdurrahman (x), Roshi (x), Bertu (xx)(Dk.79 Arda), Kassongo (xx)

MKE ANKARAGÜCÜ: Akın (xxxx)Erdem (xxx), Yusuf (xx), Sinan (xxx), Tiago (xxx), Murat (xxx)(Dk. 90+3 Geraldo Bartolome), İshak (xx), Ali Kaan (xxx)(Dk.82 Şahverdi), Zahid (xxx)(Dk.82 Chahechouhe), Eren (xx)(Dk.90+3 Sıtkı), Kwabena (xx)(Dk.74 Ariyibi xx)

GOLLER: Dk.6 Sinan, Dk.52 Zahid (MKE Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Ali (Beypiliç Boluspor) Tiago, Yusuf (MKE Ankaragücü)Spor Toto 1inci Lig'de Beypiliç Boluspor, kendi sahasında MKE Ankaragücü'ne 2-0 mağlup oldu.

6'ncı dakikada Erdem'in kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içine atılan ortada Sinan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu:0-1.

26'ncı dakikada gelişen Beypiliç Boluspor atağında Berk'in sol kanattan ortasına ceza sahası içinden Kassongo'nun kafa vuruşunu kaleci Akın uçarak çıkardı.

52'nci dakikada gelişen Ankaragücü kontra atağında Boluspor'u 3'e 1 yakalayan Kwabena'nın pasında topla buluşan Zahid'in şutunda top fileleri havalandırdı:0-2.

80'inci dakikada ceza sahası içindeki karambol sonucu topla buluşan Roshi'nin sol ayağıyla yaptığı vuruş üstten dışarı çıktı.

83'üncü dakikada ceza sahasına yapılan ortada Berk topu kontrol etti. Berk'e yapılan müdahalede hakem penaltı noktasını gösterdi.

84'üncü dakikada Roshi'nin kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Akın kurtardı.

DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-12-18 18:02:46



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