Yedigöller Milli Parkı yolu ulaşıma kapatıldı Yedigöller yolunun kartpostallık manzarası havadan görüntülendi

Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden Yedigöller Milli Parkı yolu, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Bolu’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Kar yağışının etkili olduğu Yedigöller Milli Parkı yolu da tatilcilerin herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için araç geçişine kapatıldı. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri tarafından milli park yolunun Sarıçam köyü sapağına beton bariyerler yerleştirilerek, tatilcilerin ilerlemesi engellendi. Sürücüler, Yedigöller Milli Parkı’nın kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldığına yönelik yol üzerine konulan tabelalarla da uyarıldı.

Kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan Yedigöller yolu üzerindeki çam ağaçları ise havadan görüntülendi.

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