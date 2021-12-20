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Doğa yürüyüşünde üzerine ağaç parçası düştü, hastanede öldü

DHA

Doğa yürüyüşünde üzerine ağaç parçası düştü, hastanede öldü


Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, Sülüklügöl Tabiat Parkı'nda doğa yürüyüşü yaparken üzerlerine ağaç parçası düşen Hüseyin Fırat (55) hastanede yaşamını yitirdi, Ferdi Fırat (39) ise yaralandı.
Olay, dün Mudurnu ilçesindeki Sülüklügöl Tabiat Parkı'nda meydana geldi. Hafta sonu gezisi için arkadaşlarıyla tabiat parkına gelen Hüseyin Fırat ve Ferdi Fırat'ın üzerlerine, yürüyüş yaptıkları sırada kırılan ağaç parçası düştü. Hüseyin Fırat ve Ferdi Fırat, yaralandı. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Fırat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Ferdi Fırat'ın ise tedavisi sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Mudurnu Murat KÜÇÜK
2021-12-20 14:12:03

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