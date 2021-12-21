Üşüyen sokak köpeğine mağazadan aldığı kazağı giydirdi Dondurucu soğukta yürekleri ısıtan görüntüler

Bolu’da, kızıyla alışverişe çıkan anne dondurucu soğukta gördüğü köpeğe mağazadan kazak alarak elleriyle giydirdi. Kızının cep telefonuyla görüntülediği o anlar ise yürekleri ısıttı.

Edinilen bilgiye göre, Elif Sarıhan isimli vatandaş kızıyla birlikte kışlık kıyafet alışverişi yapmak için İzzet Baysal Caddesi’nde bulunan bir mağazaya girdiği sırada soğuktan üşüyen bir köpek gördü. Köpeğin dondurucu soğukta titremesine üzülen Sarıhan, kızı için alışveriş yaptığı mağazadan köpek için de kazak aldı.

Mağazadan aldığı kazağı üşüyen köpeğe giydiren Sarıhan’ın yürekleri ısıtan anları kızı tarafından cep telefonuyla görüntülendi.



"Kızımı ısıtırken onu da ısıtmak istedim"

Yaşadığı anları anlatan Elif Sarıhan, "Kar yağışı başlayınca kızımla kışlık alışverişe çıktık. Mağazanın önünde yatan bir köpeğin çok üşüdüğünü gördüm. Kızıma eldiven ve şapka aldıktan sonra ona da kazak aldık. Kazağı köpeğe giydirdim. Kızımı ısıtırken onu da ısıtmak istedim. Onlar da benim bir çocuğum. Hayvanları çok seviyorum. Evde 1’i engelli 3 kedim var. Tüm insanlardan da bu soğuk günlerde en azından apartman kapılarını açmalarını istiyorum. Battaniye koyabilirler. Çorba, su koyabilirler" dedi.

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