Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis



Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı ve görüş uzaklığını yer yer 20 metreye kadar düşüren sis, ulaşımı etkiledi. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tuttu.

Bolu Dağı bölgesinde kar yağışı etkili olmaya devam ederken, D-100 yolu geçişinde Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışının etkisiyle yol, zaman zaman beyaza büründü. Yolda küreme çalışmasıyla beyaz örtü kaldırıldı. Yeşil alanlarda ise kar kalınlığı, 30 santime ulaştı. Bölgede sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, kar yağışı ve sis nedeniyle araçlarıyla düşük hızda ilerledi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-12-22 11:26:06



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