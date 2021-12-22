Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Bolu’da günlerdir aralıksız olarak devam eden kar yağışı ve yoğun sis, D100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili olurken, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Bolu’da geçtiğimiz günlerde başlayan ve aralıksız olarak devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor. Kar yağışının etkili olduğu ve kar kalınlığının yeşil alanlarda yaklaşık 1 metreye ulaştığı D100 Karayolu Bolu Dağı kesimi ve D100 Karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler zor anlar yaşıyor. Güzergahta etkili olan yoğun sis sebebiyle de görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri sürücülerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

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