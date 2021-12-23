(ÖZEL) Bora Altıntaş'ın, dünyanın en önemli bisiklet yarışmasında hedefi podyum



Murat KÜÇÜK / BOLU, (DHA) BMX Street kategorisinde Türkiye'nin başarılı bisikletçisi, Red Bull sporcusu Bora Altıntaş, geçen yıl finallere kalmayı başaran ilk Türk sporcu olduğu Simple Session yarışmasında 2022 yılındaki hedefleriyle ilgili, "Simple Session yarışmasında finallere kadar gittik. İlk defa bir Türk sporcu bunu başarmış oldu. Tarihe imza atmış olduk aslında. Bu beni çok gururlandırdı. Artık dünya çapında bir podyum almak benim en büyük hedefim" dedi.

BMX Street kategorisinde Türkiye'nin başarılı sporcusu Bora Altıntaş, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Spora nasıl başladığını anlatan Red Bull sporcusu Altıntaş, "Bu spora 13 yaşında arkadaşlarımın aslında beni zorla evden çıkarmasıyla başladım. Ben tüm sporlarla ilgilenen bir insandım. Fakat son zamanlarda oyun konsolları, bilgisayar oyunlarıyla vakit geçirmeye başlamıştım. Bu aslında kötü bir duruma yol açtı. Asosyal olmaya başlamıştım. Arkadaşlarım beni zorla evden çıkardı. Onların BMX bisikletini deneyerek bu spora başlamış oldum. Benim hayatımda farklı bir kapı açılmış oldu. Bu sporda aile desteği çok önemli. Babam ve annem bana çok destek oldu. Şu an kendi parkuruma sahibim. Babam ve annem sayesinde bu parkurun projesi gerçekleştirilmişti 2018 yılında" diye konuştu.

SİMPLE SESSION'DA FİNALE KALAN İLK TÜRK SPORCU OLDU

BMX Streest kategorisinde dünyanın en önemli yarışı olan Simple Session'a katılan ilk Türk sporcu olmayı başaran Bora Altıntaş, hedefleriyle ilgili, "Daha önce dünyanın en büyük yarışması olarak adlandırılan Simple Session yarışması Estonya'da yapılıyor. Fakat Ukrayna'da Double Tripple Festival gibi dünyanın en büyük yarışmalarından 2-3 tanesi. Ben daha önce dünya altıncılığı almıştım. Aslında kariyerimin en önemli noktası oydu. Ondan sonra Ukrayna Kiev'de ilk 10'a girmiştim. Finallere kadar kalmıştım. Fakat arka jantımın kırılmasıyla maalesef doğru bir şekilde devam edemedim ve podyum alamadım. Daha sonra Simple Session'da aynı jantla, düzelterek finallere kadar gittik. Bu beni çok mutlu etti. İlk defa bir Türk sporcu bunu başarmış oldu. Bu çok önemli. Tarihe imza atmış olduk aslında. Bu beni çok gururlandırdı. Fakat şu an artık hedefimiz podyum almak. İlk 3'e, ilk 6'ya yaklaştık. Artık dünya çapında bir podyum almak benim en büyük hedefim" şeklinde konuştu.

`HAYATTA SPOR ÇOK ÖNEMLİ´

Gençlere önerilerde bulunan Altıntaş, şöyle konuştu:

"Bizim spor yaptığımız branş BMX Freestlye. Ben de sokak disiplinini sürmekteyim ve zor bir branş. Ülkemizde maalesef yeterince imkanlar bazen bulunamıyor. Destek yok. Aileler, çocuklarını buna yönlendirmiyor. Benim en büyük söylemek istediğim, hiçbir zaman pes etmeyin. Ben de hiçbir zaman pes etmedim. Çok kötü zamanlarım oldu. Pes etmek istediğim, beni pes etmeye zorlayan bazı şartlar oldu. Fakat hiçbir zaman pes etmedim. Benim ailem bana sağ olsunlar destek oldular. Fakat ilk başta onlar bile destek olmadı. Çünkü bu sporun nasıl bir spor olduğunu bilmiyorlardı. Benim tavsiyem, ailenize başarınızı göstermeniz. Onlar da size destek olacaktır. Düşerseniz kalkın. Kötü alışkanlıklardan mutlaka uzak durun. Çünkü hayatta spor çok önemli."

`BENİ KANATLANDIRDIKLARI İÇİN ÇOK MUTLUYUM´

Red Bull sporcusu olmanın kendisine iyi hissettirdiğini anlatan Bora Altıntaş, "Red Bull sporcusu olmak çok farklı bir duygu. Red Bull'da birinci senemdeyim. Sanki 10 sene gibi hissettirdiler bana. Bu bir marka ve firmanın yanı sıra benim için bir aile. Beni kanatlandırdıkları için çok mutluyum" ifadelerini kullandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

AçıklamalarDHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-12-23 10:14:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.