Gölcük Tabiat Parkı'nda göl buz tuttu

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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl buz tuttu. Karla kaplanan ormanlarla gölün bütünleşmesi muhteşem bir görüntü oluşturdu.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan çam ormanları arasında saklı Gölcük´te göl buz tuttu. Kar kalınlığının 25 santime ulaştığı tabiat parkında gece eksi 10 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı nedeniyle göl yüzeyinin tamamı buzla kaplandı. Karla kaplı çam ormanları ve donan gölün bütünleşmesi muhteşem bir görüntü ortaya çıkardı. Kediler, donmuş göl yüzeyinde yürüdü. Bolu Belediyesi göl çevresine 'Donmuş göl yüzeyine çıkmak tehlikeli ve yasaktır' yazılı tabelalar yerleştirdi.

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-12-23 13:28:17



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