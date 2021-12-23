Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl buzla kaplandı Gölcük Tabiat Parkı'nda kartpostallık manzara havadan görüntülendi

Bolu'da, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı içerisindeki göl buzla kaplandı. Tabiat parkında oluşan kartpostallık manzaranın havadan görüntüsü ise hayran bıraktı.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve Bolu’nun incisi olarak bilinen Gölcük Tabiat Parkı kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı tabiat parkı tatilcilerin ilgi odağı oldu. Fotoğraf tutkunlarının özellikle kış mevsimlerinde vazgeçilmezlerinden birisi olan Gölcük Tabiat Parkı’na gelen tatilciler karlı havada keyifli anlar yaşadı. Göl çevresinde yürüyüş yapan, bol bol fotoğraf çektiren tatilciler eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Kar yağışının etkili olduğu Gölcük Tabiat Parkı’nda gece saatlerinde hava sıcaklıklarının eksi 10 dereceye kadar düşmesiyle park içerisindeki göl de buzla kaplandı. Tabiat parkının beyaz örtüyle kaplandığı kartpostallık manzaranın havadan görüntüsü ise mest etti.

Tatil için Gölcük Tabiat Parkı’na gelen Yavuz Kapıcı, "Muhteşem bir manzarası var. Doğa harikası bir yer. İlk defa geliyorum. Çok beğendim" dedi.

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