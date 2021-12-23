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Hasta yakınının saldırısına uğrayan doktorun burnu kırıldı (2)

DHA

Hasta yakınının saldırısına uğrayan doktorun burnu kırıldı (2)


ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde görevli Dr. Emre Bilgin'e görevi başında saldırıp, burnunu kırması nedeniyle gözaltına alınan Y.E.D. (24), emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.  DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-12-23 17:09:58

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