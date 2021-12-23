Hasta yakınının saldırısına uğrayan doktorun burnu kırıldı (3)



TUTUKLANDI

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde görevli Dr. Emre Bilgin'e görevi başında saldırıp, burnunu kırması nedeniyle gözaltına alınan Yunus Emre Demir (24), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BAİBÜ Göz Polikliniği içerisinde muayene için sıra bekleyen M. Kaya (43) ile imam nikahlı eşi olan Y.E. Demir (24) isimli şahısların poliklinik çalışanı hemşireler ile sıra nedeniyle tartıştıkları, tartışma esnasında bayan şahsın görevlilere hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu, Y.E. Demir isimli şahsın da E. Bilgen (30) isimli poliklinikte görevli göz doktoruna yumruk atmak suretiyle yaraladığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlara istinaden `Kasten Yaralama Tehdit ve Hakaret´ suçlarından tahkikata başlanması, Y.E. Demir isimli şahsın mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmiş, M. Kaya isimli şüphelinin ise alınan ifadesi sonrası serbest bırakılmış. Şüpheli Y.E. Demir tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş. Şüpheli nitelikli kasten yaralama suçundan tutuklanmıştır." DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-12-23 20:46:24



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