Kartalkaya'da hafta sonu yoğunluğu



Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da Kartalkaya Kayak Merkezi, hafta sonu yoğun ilgi gördü. Tatilciler, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu pistlerde kayak ve snowboard yaptı.

Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde son kar yağışlarıyla birlikte kar kalınlığı, 1 metreye ulaştı. Türkiye'nin en uzun pistlerinin bulunduğu Kartalkaya'daki kayak pistlerinde, yapay kar takviyesiyle kar kalınlığı, 1,5 metreyi aştı. Otellerde koronavirüs önlemlerine dikkat edildiği görülürken, tatilciler de kayak ve snowboard yapıp, kızakla kayarak eğlendi.

Kartalkaya´da otel grubunun bölge koordinatörü Yusuf Avcı, "Son 1 hafta güzel geçti çünkü güzel kar yağışıyla başladı. Geçen sene ve önceki yıllara göre en iyi kar yağışı oldu. Bununla beraber bizim yapay karlama makinelerimiz sürekli devrede olduğu için tüm pistlerimiz açık. Yeni yıl için de tüm hazırlıklarımız tamam. Rezervasyonlar gayet iyi gidiyor. Şu an yüzde 90 doluluk oranına yaklaştık. Yeni yıla güzel bir dolulukla gireceğiz. Kar da 1,5 metrenin üzerinde. Saat 08.00´den 18.00´e kadar durmaksızın kayak yapılabiliyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-12-25 16:00:28



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