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Beyaz örtüyle kaplanan Abant’a tatilci akını

İHA

Beyaz örtüyle kaplanan Abant’a tatilci akını

Bolu’nun gözde turizm merkezi olan ve beyaz örtüyle kaplanan Abant Tabiat Parkı hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı.
Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden birisi olan Abant Tabiat Parkı, günlerdir devam eden kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. İstanbul ve Ankara gibi iki büyük metropole yakınlığıyla vatandaşların gözdesi olan tabiat parkına haftasonu tatili için gelen tatilciler, muhteşem kar manzarası karşısında mest oldu.
Tabiat parkında yarım metreyi bulan kar kalınlığı ve soğuk havaya aldırış etmeyen tatilciler etrafı karla kaplı göl çevresinde yürüyüş yaparak ve bol bol fotoğraf çektirerek beyaz örtünün tadını çıkardı.
Tatil için Bursa’dan gelen Ümit Şenel, “Bolu ülkemizin kar manzaralı nadir şehirlerinden birisi. Abant’a benim ilk gelişim. Hep merak ediyorum. Günübirlik geldim. Arkadaşlarımızla kar manzarasında tur yapıyoruz. Herkese tavsiye ederim” dedi.

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